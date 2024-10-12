Университет сервиса и гостеприимства может появиться в Можайском округе

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел встречу с инвесторами, которые выступили инициаторами масштабного проекта. На 60 гектарах земли планируется строительство загородного гостиничного комплекса с уникальным университетским кампусом.

По задумке инвесторов, комплекс будет включать 80 отдельно стоящих домов и 60 номеров в основном корпусе, а также банный двор, термальный комплекс, конноспортивную базу, кинотеатр, библиотеку и спортивный зал. Особой фишкой проекта станет камерный Университет сервиса и гостеприимства, где студенты смогут обучаться азам гостинично-ресторанного сервиса.

Университет будет предоставлять студентам уникальные возможности для практики в лекториях и научных лабораториях и планирует сотрудничать с ведущими предприятиями туриндустрии. Расположение учебного заведения на территории большого агротуристического кластера позволит студентам полностью погрузиться в профессию и стать настоящими профессионалами.

Денис Мордвинцев предложил также подключить к образовательному комплексу студентов Можайского техникума, подчеркнув, что молодежи будет интересно учиться и получать опыт работы.

В настоящее время инвесторы занимаются подготовкой необходимого пакета документов. Инициаторы проекта имеют значительный опыт в сфере туризма, что внушает уверенность в успешной реализации задуманного.

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