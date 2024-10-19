Университет Орехово-Зуева попал в рейтинг лучших университетов стран БРИКС
Государственный гуманитарно-технологический университет из Орехово-Зуева стал одним из участников пилотного рейтинга университетов мирового сообщества. Эксперты оценивали три важных критерия.
Всего рейтинг охватил 825 университетов. Учреждение из Орехово-Зуева попало в интервальную группу «127-144».
Для оценки эксперты взял вузы-лидеры в международных академических рейтингах или национальных списках. В аналитику попали университеты из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.
Исследования провели специалисты агентства RAEX. Они оценивали основные миссии современных университетов. Это вклад в образование, научная деятельность и взаимодействие с обществом.
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