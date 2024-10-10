Университет «Дубна» стал соорганизатором международного семинара в Хабаровске

Университет «Дубна» вошел в число организаторов 4-й Международной школы-семинара по малочастичным системам . Мероприятие прошло в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета.

Помимо университета «Дубна», в числе организаторов — Объединенный институт ядерных исследований и Тихоокеанский государственный университет. В школе-семинаре приняли участие преподаватель кафедры ядерной физики Ольга Клименко, студенты третьего курса направления «Физика» Иван Вольваков и Денис Шалапинин, аспирант кафедры ядерной физики Адил Мухаметкамулы. Лекции прочитали преподаватели кафедры фундаментальных проблем физики микромира и кафедры ядерной физики, сотрудники Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований, доктора физико-математических наук Елена Колганова, Александр Мотовилов и Владимир Мележик, а также кандидат наук Владимир Кондратьев.

К ним присоединились специалисты в области малочастичных систем из Тихоокеанского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына МГУ и Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Участники школы-семинара обсудили различные темы, в том числе теорию рассеивания квантовых систем нескольких тел, последние достижения в учете кулоновского взаимодействия, универсальные свойства малочастичных систем при ультранизких энергиях, эффекты Ефимов и Томаса, развитие численных методов и методов ab initio к решению задач ядерной физики.

«Школа в Хабаровске стала для нас отличной возможностью познакомиться поближе с физикой ядра и непосредственно с учеными — передовыми умами в изучении малочастичных систем. Не возникло и единой мысли пропустить „пары“. Также хочется отметить программу по знакомству с городом и ТОГУ. Мы узнали много нового и даже неожиданного о таком далеком в плане расстояний, но близком в стремлении двигать науку вперед, городе» — поделился впечатлениями Денис Шалапинин.

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