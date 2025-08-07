Университет «Дубна» провел одну из самых успешных приемных кампаний

Приемная кампания в дубненском вузе подходит к завершению. На 500 мест, выделенных на бюджетной основе, было подано более 10 тысяч заявлений, что превышает прошлогодний показатель на 30%.

Общий средний балл абитуриентов вырос на 4,5 по сравнению с 2024 годом. Заявления поступили из 84 регионов России, больше всего — из Подмосковья, Москвы, Тверской и Ярославской областей.

Руководитель Абитуриент-центра университета «Дубна» Ильнар Юсупов отметил, что эта приемная кампания стала одной из самых успешных за последние годы. «К нам поступили сильные ребята, на ряде направлений был очень высокий конкурс. Подросший средний балл ЕГЭ — яркий показатель этого», — сказал он.

Самым востребованным направлением в Дубне по-прежнему остается IT. Но все большую популярность набирают инженерное дело, клиническая психология и химия.

В этом году по отдельной квоте в головном вузе в Дубне и филиалах зачислено в пять раз больше абитуриентов — ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их детей.

Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров подчеркнул, что университет ежегодно поставляет сотрудников на градообразующие предприятия, в Объединенный институт ядерных исследований и компании особой экономической зоны «Дубна». «Это кузница кадров для нашего города и гарант его развития», — отметил Максим Тихомиров.