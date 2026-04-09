Университет «Дубна» и партнеры запустят образовательные программы для школьников

Государственный университет «Дубна» заключил соглашение о сотрудничестве с организацией «Группа управления и движения», нацеленное на развитие совместных инициатив в сфере науки, образования и социальной политики. Подписанный документ закрепляет намерение сторон объединить усилия для популяризации научной деятельности, поддержки наукоградов и реализации проектов, имеющих общественное значение.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станут продвижение профессии ученого и формирование интереса к исследованиям среди молодежи.

Уже сейчас партнеры прорабатывают ряд инициатив, среди которых проект «В наукограде жить: технологии без границ». Он представляет собой серию образовательных и профориентационных медиапрограмм, ориентированных как на российских, так и на зарубежных школьников. Основная задача — сформировать привлекательный образ России как страны с высоким уровнем технологического развития и широкими возможностями для научной самореализации.

Еще один значимый проект связан с поддержкой иностранных студентов и исследователей. Речь идет о программе «Стань профессионалом в России: легкая адаптация и академическая мобильность», которая предполагает создание комплексной системы помощи в процессе интеграции в образовательную и профессиональную среду, а также развитие академического обмена.

Помимо этого, стороны рассматривают запуск инициатив, связанных с экологической повесткой, а также с проектами в областях психологической поддержки и реабилитации.

«Наша миссия — развитие научно-технического потенциала наукоградов РФ, популяризация науки, научных исследований и разработок. Подписанное соглашение — лишь начало пути, важная ступень реализации совместных проектов по развитию научно-технического потенциала и практического применения университетского опыта», — отметил генеральный директор «Группы управления и движения» Виктор Никитин.