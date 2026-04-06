Университет «Дубна» и МИФИ подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Государственный университет «Дубна» и Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Оно направлено на совместное развитие крупных образовательных и научных кластеров в Подмосковье.

В Дубне предполагается создание международного парка науки и высоких технологий «Антрополис», а в Обнинске — формирование кампуса мирового уровня «Обнинск Тех». С учетом схожести задач и амбиций обеих площадок стороны договорились координировать деятельность, чтобы выстраивать взаимодополняющую научно-образовательную экосистему.

Соглашение охватывает широкий спектр взаимодействия: от разработки инновационных образовательных программ до реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

Отдельное внимание уделили созданию возможностей для стажировок студентов, а также профессионального роста преподавателей и исследователей. Вузы намерены активно привлекать к сотрудничеству индустриальных партнеров и экспертов, интегрируя их в образовательный и научный процессы.

«Оба наших вуза будут выступать партнерами, которые совместно реализуют образовательные программы, продвигают в информационном пространстве идеи и решения друг друга, предоставляют свою материально-техническую и кадровую базу для реализации совместных программ, в том числе сетевых. Уверен, что объединение потенциала двух крупнейших наукоградов — правильное решение для того, чтобы усилить каждый проект», — отметил ректор государственного университета «Дубна» Андрей Деникин.