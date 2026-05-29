Универсиада студентов в Подольске завершилась турниром по мини-футболу

На поле спортивного комплекса «Труд» встретились 11 команд, чтобы разыграть последние очки в рамках ежегодной Универсиады студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования. Финальной дисциплиной традиционно стал мини-футбол в формате 4+1.

По итогам соревнований первое место занял Подольский социально-спортивный колледж, второе — структурное подразделение № 3 Подольского колледжа имени А. В. Никулина, третьими стали обучающиеся колледжа «Знание».

В течение учебного года студенты колледжей и вузов округа соревновались в 14 видах спорта: стрельбе из пневматической винтовки, шашках, шахматах, баскетболе, настольном теннисе, спортивном метании ножа, бадминтоне, боулинге, волейболе, дартсе, плавании, городошном спорте, мини-футболе и полиатлоне. Организаторам предстоит подвести итоги всех дисциплин и назвать победителя Универсиады.