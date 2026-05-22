Универсиада по городошному спорту прошла в Подольске

Шесть команд из учреждений среднего профессионального и высшего образования встретились в центре городошного спорта спорткомлекса «Труд» в Подольске, чтобы посоревноваться в традиционной русской игре. Универсиада по городкам проводится здесь не первый год: многие участники выступают во второй или даже в третий раз.

Студенты подходят к состязаниям серьезно: изучают правила игры и собираются для тренировок после учебных занятий. Каждая команда состоит из четырех человек. Студенты бросают биту друг за другом, последовательно выбивая все фигуры.

«Перед самим соревнованием мы проводили тренировки и предоставляли площадку и реквизит для всех желающих», — отметили организаторы.

Подольский центр городошного спорта входит в число лучших в России, а самому виду спорта в этом году исполняется 103 года.