Универсальную спортивную площадку открыли в Раменском

«Работы завершены, и мы с большой радостью торжественно открываем универсальную площадку, которая, я уверен, станет настоящей точкой притяжения для жителей всех возрастов. И это не только в зимние месяцы, когда здесь будет функционировать каток, но и в теплое время года. Летом здесь можно будет с удовольствием играть в футбол, баскетбол и проводить другие спортивные мероприятия», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

На праздничное открытие пришло множество жителей поселка с детьми. Для маленьких посетителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу с аниматорами.

В рамках реализации проекта был выполнен масштабный объем работ, направленный на создание не просто спортивного объекта, а полноценной функциональной зоны отдыха: создана универсальная площадка 40 на 20 метров, покрытая травмозащитным резиновым покрытием, установлено освещение, состоящее из шести опор и 12 светильников, построена отапливаемая раздевалка, организованы просторные парковочные зоны и удобные подъездные пути, установлены универсальные футбольные и хоккейные ворота, а также баскетбольные щиты.