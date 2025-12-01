Универсальную спортивную площадку открыли в поселке Шатурторф

По случаю открытия на новой площадке состоялся турнир по мини-футболу «Осенний кубок». В нем сразились четыре детские команды из Орехово-Зуевского округа и Шатуры.

Раньше жителям поселка приходилось тренироваться в старой хоккейной коробке. Теперь у ребят появилось свое современное поле с искусственным газоном, сертифицированным Российским футбольным союзом. На универсальной площадке можно также проводить разминки на свежем воздухе, играть в лапту или бадминтон. Пользоваться спортивным объектом могут все жители поселка.

Средства на строительство площадки выделили в рамках инициативного бюджетирования.

«Считаю для нашего поселка это большим событием, долгожданным событием. Много было обращений и благодаря поддержке нашего депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова мы совместно реализовали этот проект» — рассказал глава Шатуры Николай Прилуцкий.