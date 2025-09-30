Универсальную спортивную площадку открыли в Орехово-Зуевском округе

Торжественное открытие нового объекта состоялось на территории спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве. Заниматься спортом там можно будет не только зимой — специальное покрытие подойдет для тренировок в любое время года.

Хоккейную коробку построили на средства администрации Орехово-Зуевского округа и Ликинского автобусного завода в рамках программы развития территорий «Новый социальный вектор», которая реализуется при поддержке промышленника Олега Дерипаски.

Красную ленту перерезали заместитель главы округа Ирина Говорова, генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков, директор по персоналу Елизавета Карпова и руководитель спортивной школы «Феникс» Алексей Чуков.

В коробке также установлены четыре стойки со щитами и кольцами для баскетбола, который пользуется большой популярностью в спортивной школе. Сразу после открытия спортсмены опробовали универсальную площадку — провели соревнования.