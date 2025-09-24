Универсальную спортивную площадку открыли в ФОК «Новое Пушкино»

«Умная» спортивная площадка установлена в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, направленной на популяризацию массового спорта. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов лично осмотрел объект, отметив его многофункциональность.

Спортивная площадка позволяет проводить занятия по футболу и баскетболу, рядом с ней расположен теннисный корт. Руководитель муниципалитета оценил общее оснащение комплекса «Новое Пушкино», организацию тренировочного процесса и состояние здания, а также пообщался с молодыми спортсменами.

«Эта площадка — яркий пример того, как мы развиваем спортивную инфраструктуру в Пушкинском. Это лишь часть большой программы, направленной на создание комфортных условий для занятий спортом для всех жителей», — отметил Максим Красноцветов.

За годы своего существования ФОК «Новое Пушкино», расположенный в микрорайоне Заветы Ильича по улице Счастливая, претерпел ряд улучшений. В 2021 году отремонтировали душевые и раздевалки, расширили зал ожидания. В 2024 году обновили спортивный зал на цокольном этаже.