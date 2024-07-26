Уникальный забег фонда развития инклюзии в спорте пройдет в Подмосковье

Уникальный забег состоится в Подмосковье в выходные. Участники «Дороги в Лавру» преодолеют 120 километров за два дня — от центра Москвы до Сергиева Посада. О необычном событии рассказал основатель фонда развития инклюзии в спорте «Больше, чем можешь» Вадим Зеленский в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Впервые дорогу от Москвы до Сергиева Посада преодолел преподобный Сергий Радонежский. В конце своего пути он основал город и Троице-Сергиеву Лавру. Паломнический маршрут пользуется большой популярностью у православных.

Путь бегунов будет лежать через живописные места и храмы. Всего на дорогу протяженностью 120 километров у них уйдет около семи часов. Разбить маршрут можно на комфортные отрезки, останавливаясь на отдых. Сопровождать участников будет карета скорой помощи.

Организатор забега — фонд «Больше, чем можешь», который направлен на популяризацию инклюзии в спорте. В мероприятиях участвуют, в том числе люди с разной степенью инвалидности, которые также неравнодушны к здоровому образу жизни.

«Мы показываем возможности людей, которые традиционно наше общество воспринимает как не очень дееспособных. Они через все физические ограничения находят возможность преодолевать их и достигать огромных результатов. Мы все люди очень разные, нужно друг друга любить, уважать и поддерживать. В этой поддержке и есть сила нашего общества», — сказал Вадим Зеленский.

Фонд также проводит тренировки в разных городах России, где с подопечными занимаются реабилитологи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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