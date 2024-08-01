Уникальный воспитательно-образовательный комплекс построили в Красногорске

Главгосстройнадзор Московской области завершил итоговую проверку проектной документации воспитательно-образовательного комплекса в городском округе Красногорск. Специалисты установили, что объект соответствует всем необходимым требованиям.

Комплекс, расположенный в Павшинской пойме, построили всего за полтора года. Он включает среднюю общеобразовательную школу и детский сад. Здание площадью почти 25 тысяч квадратных метров готово принять первых учеников и воспитанников уже в сентябре.

Новый детский сад сможет вместить 200 детей, начальная школа рассчитана на 600 учеников, а средняя школа примет 900 учащихся. В учреждении будет работать 170 специалистов, включая 100 учителей и воспитателей.

Детский сад предложит 12-часовое пребывание для малышей и общеразвивающую образовательную программу. В его инфраструктуру включены групповые ячейки, спальные комнаты, столовая, медпункт, а также музыкальный и физкультурный залы.

В школе также расположены современные кабинеты, физкультурный и хореографический залы, а среди дополнительных активностей откроются кружок робототехники и IT-клуб. Благоустроенная территория вокруг комплекса будет включать спортивные и игровые площадки, беговые дорожки и полосу препятствий.

В микрорайоне уже обучаются более 5,2 тысячи детей, однако три существующих образовательных учреждения могут принять только 2,7 тысячи учеников. Открытие нового комплекса поможет снизить нагрузку на имеющиеся объекты.

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