Уникальный учебный курс для психологов семейных центров запустили в Подмосковье

Обучающий курс для специалистов центров помощи семье стартовал в Подмосковье. Программа направлена на предотвращение отказа от детей и случаев повторного сиротства.

На курсе из шести практических занятий специалистов научат оказывать психологическую помощь и поддержку семьям в кризисных ситуациях. Их познакомят с самыми современными практиками и позволят усовершенствовать практические навыки.

«Психологи часто сталкиваются с непростыми задачами, и наша задача — помочь им. Каждый участник тренинга — специалист, который делает все возможное, чтобы женщина сохранила свою личность и поддерживала контакт с ребенком», — отметила ведущая тренинга Елена Макушина.

Первые очные занятия с участием более 20 специалистов уже состоялись в Центре инноваций социальной сферы Московской области. В 2025 году по этому направлению планируют обучить около 50 психологов.