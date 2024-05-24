Уникальный центр помощи семьям открылся в Мытищах

В торговом центре «Июнь» в Мытищах состоялось торжественное открытие новаторского центра поддержки семей «Помогатор». Этот проект стал первым подобным проектом в России.

Инициатором проекта «Социально-терапевтический пункт Помогатор» выступила Наталья Каральская, заместитель руководителя центра «Мытищинский», которая одержала победу в конкурсе благотворительного фонда «Территория тепла».

Цель «Помогатора» — предоставить надежную поддержку в преодолении жизненных трудностей и сократить число социальных сирот в обществе.

Проект ориентирован на помощь самым маленьким гражданам — детям до четырех лет, предлагая многодетным семьям и одиноким матерям доступ к психолого-педагогической, юридической и социальной поддержке.

«С учетом того, что 2024 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи, особенно приятно видеть реализацию таких уникальных проектов в нашем регионе именно сейчас. Эти инициативы делают наш мир теплее и добрее», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Кроме того, функционирует программа «Социальная бабушка», в которую вошли активные жители и волонтеры города. В рамках этой программы был проведен строгий отбор, в результате которого десять женщин старшего поколения были выбраны для участия.

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