Уникальный проект. В Раменском выставили на продажу остров за миллиард рублей
Остров за миллиард рублей решили продать в Подмосковье
В Подмосковье решили продать целый остров за миллиард рублей. Об этом 360.ru рассказал собственник объекта.
Остров находится в Раменском и производит «вау-эффект». Там есть шлюз, маяк и возможность сделать парковку.
«Это уникальный проект, творческий, креативный объект, он имеет эффект вау. Когда мы увидели его уже зеленым, когда увидели вокруг воду, проплывая на яхте, подумали: какое крутое место», — рассказал владелец.
Он объяснил, что продает остров, так как сам занимается застройкой коттеджных поселков. Еще одна причина продажи — определенная стагнация на рынке недвижимости.
«Заниматься проектированием, разработкой и всем остальным, упаковкой проекта, не совсем наш профиль. Поэтому нет, пока на данном этапе этим заниматься не хотим», — добавил он.
Собственник сравнил эти земли с бастионом императора Павла под Санкт-Петербургом. Это место также называют «большой игрушкой Павла».
«Это объект, окруженный рвом с водой, это полноценный замок со шпилем. Во времена войны там было укрепление, то есть это тоже уникальный по своему состоянию объект. Там проводили мероприятия высокопоставленные руководители нашей страны совместно с другими странами. Он уникальный со всех сторон, он не распиарен, он является достаточно камерным. У меня когда-то было желание увидеть такое же место», — отметил собеседник 360.ru.
Такой же невероятный проект можно реализовать на острове в Раменском, уверен собственник.
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