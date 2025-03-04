Уникальный проект. В Раменском выставили на продажу остров за миллиард рублей

В Подмосковье решили продать целый остров за миллиард рублей. Об этом 360.ru рассказал собственник объекта.

Остров находится в Раменском и производит «вау-эффект». Там есть шлюз, маяк и возможность сделать парковку.

«Это уникальный проект, творческий, креативный объект, он имеет эффект вау. Когда мы увидели его уже зеленым, когда увидели вокруг воду, проплывая на яхте, подумали: какое крутое место», — рассказал владелец.

Он объяснил, что продает остров, так как сам занимается застройкой коттеджных поселков. Еще одна причина продажи — определенная стагнация на рынке недвижимости.

«Заниматься проектированием, разработкой и всем остальным, упаковкой проекта, не совсем наш профиль. Поэтому нет, пока на данном этапе этим заниматься не хотим», — добавил он.

Собственник сравнил эти земли с бастионом императора Павла под Санкт-Петербургом. Это место также называют «большой игрушкой Павла».