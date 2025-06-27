Уникальный проект со спортивными тренировками запустят в Подмосковье в июле

Новый спортивный проект «Звездное лето» стартует на городском пляже в Коломне 6 июля. Это серия мероприятий на свежем воздухе для всех, кто любит активный отдых у воды. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Гостей ждут спортивные тренировки, мастер-классы и веселые активности для всей семьи. В проекте примут участие известные спортсмены и артисты: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе, призер международных соревнований по бобслею Ростислав Гайтюкевич, звезды пляжного волейбола Анастасия Барсук и Елена Федчук, а также победитель шоу «Титаны» Николай Бобылев.

В программе — утренняя зарядка, мастер-классы, игры, конкурсы, «водная битва», волейбольный матч и розыгрыши призов. В этом сезоне планируется провести пять таких пляжных фестивалей в разных городах Подмосковья: 6 июля в Коломне, 13 июля в Талдоме, 20 июля в Электростали, 26 июля в Лыткарине и 27 июля в Сергиевом Посаде.

Первое мероприятие пройдет 6 июля с 11:30 до 14:30 на пляже реки Коломенка. Проект организовали в рамках госпрограммы «Спорт России».