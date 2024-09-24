Уникальный проект по профориентации начался в Подмосковье

Кадровый центр Подмосковья запустил пилотный проект «Школа профориентации для родителей», впервые анонсированный в апреле на форуме «Россия». Цель проекта — помочь детям и родителям в выборе профессии, а также создать условия для совместной работы над карьерным треком.

Первый урок прошел в Домодедове, где 12 команд детей и родителей участвовали в лекциях и тестах. Программа, разработанная психологами, ориентирована на активное вовлечение и совместные проекты. За три месяца участники пройдут восемь уроков, освоят три уровня мастерства и получат навыки для правильного выбора профессии.

«Мы понимаем, как порой родителям бывает сложно принять верное решение и помочь ребенку выбрать будущую профессию. Такой проект помогает родителям выстроить отношения и направить ребенка в правильном направлении — тестовые занятия, профориентации с выездом на предприятия и в компании, занятия с психологами», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По словам директора центра занятости Московской области Светланы Скородумовой, занятия проводятся бесплатно. Впоследствии планируется запустить проект и в других городских округах Подмосковья.

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