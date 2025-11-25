Уникальный научный комплекс для выращивания растений построили в Подмосковье

Уникальный научно-исследовательский центр в области биологии и химии открыли в Подмосковье. Он оснащен уникальным оборудованием, которое способно моделировать условия любой точки мира. Комплекс не имеет аналогов в России.

Ключевой объект центра - комплекс искусственного климата «Биотрон» площадью четыре тысячи квадратных метров. Уникальное техническое оснащение дает возможность моделировать климатические условия любой географической зоны мира и обеспечивать круглогодичное выращивание растений в среде, максимально приближенной к реальной.

Биологический кластер оборудован 65 лабораториями искусственного климата и фитотронами.

«Созданная технологическая инфраструктура открывает принципиально новые возможности для проведения исследований, позволяя кратно увеличить их масштаб и интенсивность, получить высокую точность и воспроизводимость результатов, системно заниматься развитием прорывных направлений», - отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

На базе НИЦ будут масштабировать и пилотировать процессы, разрабатывать исходные данные для проектирования производств.

В министерстве отметили, что открытие центра укрепило статус Подмосковья в качестве ведущего научного и инновационного хаба России. Его запуск – важный шаг в развитии отечественной науки и импортозамещении.