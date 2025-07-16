Уникальный кабриолет на базе мотоколяски выставили на продажу во Фрязине

Жители Фрязина получили возможность приобрести необычный автомобиль — кабриолет, созданный на шасси классической «инвалидки». Этот транспорт, идеально подходящий для прогулок по дачным дорогам и сельским тропам, гарантирует не только удобство, но и отличное настроение всем, кто встретит его на пути.

По словам владельца, самодельный кабриолет способен разгоняться до 70 километров в час и оснащен трехступенчатой коробкой передач с задним приводом.

Автомобиль отлично подходит для неспешных поездок по деревне или на даче, превращая каждую вылазку в настоящий праздник. Его яркий дизайн и оригинальная конструкция неизменно привлекают внимание и вызывают улыбки у прохожих.

Этот уникальный транспорт — находка для тех, кто ценит нестандартные решения и хочет добавить ярких эмоций в повседневные поездки по загородным маршрутам.