Уникальный фонтан в Ленинском округе изготовили в центре инноваций «Сколково»

Напечатанный на 3D принтере фонтан начал работать в поселке Развилка. Его помогли изготовить сотрудники «Сколково».

Объект является одним из самых высоких в Европе. Рядом разместилась стела высотой 12 метров.

Помогли реализовать задумку сотрудники инновационного центра «Сколково». К работе подключились конкурсанты программы по продвижению стартапов — компания «3DАрт».

В итоге появился первый в России фонтан, напечатанный на 3D-принтере с добавлением смесей натурального камня. К работам приступили в 2022 году.

В прошлом году реализацию завершили, фонтан законсервировали на зиму и включили, как только наступила теплая погода.

По данным пресс-службы администрации Ленинского городского округа, жители жилого комплекса «Римский квартал» давно ждали появления фонтана, в особенности такого уникального.