Уникальный фаянсовый иконостас после реконструкции можно увидеть в Балашихе

В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха расположен Преображенский храм, который славится своим уникальным фаянсовым иконостасом и редкими иконами Афонского письма. Этот храм, история которого уходит корнями в начало 17 века, является не только духовным центром, но и ценным архитектурным памятником.

Первые упоминания о церкви Преображения Господня в Саввино относятся к началу 17 века, когда она была деревянной. Каменный храм начали возводить в 1870 году, а свой окончательный облик он приобрел в 1905 году после реконструкции. Именно тогда храм получил свое главное украшение — фаянсовый иконостас, созданный на ныне Конаковском фаянсовом завод.

«Иконостас был изготовлен на Конаковском заводе в Тверской губернии. До революции было создано более 40 подобных иконостасов, но сегодня сохранилось только три: в Балашихе, в Тверской области и в Чехии», — рассказал диакон Преображенского храма Алексий Попов.

Иконостас храма состоит из трех ярусов и включает 33 иконы. Центральный иконостас достигает 12 метров в ширину и шесть метров в высоту, а два боковых — по пять метров в ширину. Уникальность этого произведения заключается в технологии его изготовления: элементы иконостаса формуются, раскрашиваются, покрываются глазурью и позолотой, а затем обжигаются при температуре около 1200 градусов. Это делает конструкцию прочной и долговечной, сохраняя ее красоту на века.

Помимо иконостаса, храм украшают редкие иконы Афонского письма, которые подчеркивают его духовное и культурное значение. Преображенский храм в Саввино — это не только место молитвы, но и уникальный памятник истории и искусства, который привлекает внимание верующих и ценителей культурного наследия.