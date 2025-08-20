Уникальные вещи художницы Тамары Елагиной появились в Усадьбе Горенки в Балашихе

Музей-усадьба Горенки в Балашихе получил в дар уникальные экспонаты — личные вещи известной художницы Тамары Елагиной. Семья мастера передала музею ценные реликвии: детские письма периода Великой Отечественной войны, написанные юной Тамарой из санатория «Красная Роза» родным в Челябинской области, акварельные работы, эскизы к книжным иллюстрациям, буклеты художественных выставок и рукописные воспоминания, сообщили в администрации музея.

Тамара Федоровна Елагина была выдающимся художником-графиком, членом Объединения художников-графиков и Международной федерации художников ЮНЕСКО, а также участником множества книжных выставок. Ее творчество оставило значительный след в российской культуре.

Новые экспонаты станут частью экспозиции музея-усадьбы Горенки, сохраняя память о талантливой художнице и ее вкладе в искусство.

«Этот дар — неоценимый вклад в историческое наследие нашей страны. Письма и работы Тамары Елагиной помогут поддерживать связь поколений и вдохновлять посетителей», — отметили сотрудники музея.

Музей-усадьба Горенки продолжает свою миссию по сохранению культурного наследия, приглашая жителей и гостей Балашихи познакомиться с новыми экспонатами и историей талантливой художницы.