«Еще не использовал никто в мире». В Подмосковье создали уникальные технологии перевозки донорских сердец

Уникальный аппарат, который увеличил допустимый срок перевозки донорских сердец, разработали в Подмосковье. Его создали ученые из МФТИ. Теперь время хранения органа для пересадки достигает шести и более часов вместо четырех-пяти, отметил губернатор Андрей Воробьев .

МФТИ находится в Долгопрудном — именно там опытная команда ученых трудилась над изобретением. Уже готов образец, который можно установить в машине скорой помощи.

«Еще одна технология, которую предложили ученые, — мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали способ оценить показатели с помощью видеокамер и нескольких источников света. Это уникальный метод, который еще не использовал никто в мире», — подчеркнул Воробьев.

Это позволит получать больше сведений об органе и рассчитать время на транспортировку.