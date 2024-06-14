«Еще не использовал никто в мире». В Подмосковье создали уникальные технологии перевозки донорских сердец
Воробьев: уникальный аппарат для перевозки донорских сердец создали в МФТИ
Уникальный аппарат, который увеличил допустимый срок перевозки донорских сердец, разработали в Подмосковье. Его создали ученые из МФТИ. Теперь время хранения органа для пересадки достигает шести и более часов вместо четырех-пяти, отметил губернатор Андрей Воробьев.
МФТИ находится в Долгопрудном — именно там опытная команда ученых трудилась над изобретением. Уже готов образец, который можно установить в машине скорой помощи.
«Еще одна технология, которую предложили ученые, — мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали способ оценить показатели с помощью видеокамер и нескольких источников света. Это уникальный метод, который еще не использовал никто в мире», — подчеркнул Воробьев.
Это позволит получать больше сведений об органе и рассчитать время на транспортировку.
Еще в планах у команды МФТИ — модернизировать свои разработки, чтобы перевозить не только сердце, но и другие донорские внутренние органы.
Андрей Воробьев
Чтобы привлекать ученых, в Подмосковье предусмотрели обширный список мер поддержки.
Среди них, например, социальная ипотека, гранты на 10 миллионов рублей для научных проектов, премии за научные достижения — от 700 тысяч до миллиона рублей, а также субсидии на дооснащение, создание и поддержку деятельности Центров молодежного инновационного творчества.
«Мы гордимся, что у нас в регионе работают такие специалисты. Приезжайте работать к нам в Подмосковье!» — подытожил Андрей Воробьев.
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