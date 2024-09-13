Уникальные предметы дворцовых интерьеров представили на выставке в Сергиевом Посаде

Выставка «Экипажи в собрании музея» началась в музейном комплексе «Конный двор» в Сергиевом Посаде. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что экспозиция включает уникальные образцы нарядных экипажей, а также предметы дворцовых интерьеров.

Среди экспонатов — изысканная мебель, парадные портреты и предметы декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится до 31 января 2025 года. С подробностями можно ознакомиться на сайте музея.

Напомним, музейный комплекс «Конный двор» — одно из старейших зданий Сергиева Посада. Это бывший хозяйственный комплекс Троице-Сергиева монастыря и единственный в своем роде сохранившийся памятник архитектуры XVIII — начала XX века.

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