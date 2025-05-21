Уникальные экспонаты представили на выставке в Сергиевом Посаде

Фото: 360.ru

В «Ризнице Троице-Сергиевой лавры» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев — 2025» открылась необычная выставка. На ней представлены два уникальных экспоната, женские уборы-волосники.

Волосник занимал особое место в традиционном костюме русской замужней женщины XVI–XVII веков. Это был обязательный элемент сложного головного убора, в состав которого входили несколько предметов — убрус, кокошник или кика, платок и другие.

Редкие находки были обнаружены в результате раскопок Институтом археологии Российской академии наук четыре года назад. Все это время их реставрировали. После окончания работы экспонаты передали в дар Сергиево-Посадскому музею-заповеднику.

На выставке можно не только увидеть сами волосники, но и узнать немного больше про этот головной убор, а из информации на стендах понять, как выполнялась научная реставрация.

Выставка продлится в «Ризнице Троице-Сергиевой лавры» до конца года. Экспозиция открыта для всех желающих.

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