Уникальные экспонаты представили на выставке в Сергиевом Посаде

В «Ризнице Троице-Сергиевой лавры» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев — 2025» открылась необычная выставка. На ней представлены два уникальных экспоната, женские уборы-волосники.
Волосник занимал особое место в традиционном костюме русской замужней женщины XVI–XVII веков. Это был обязательный элемент сложного головного убора, в состав которого входили несколько предметов — убрус, кокошник или кика, платок и другие.
Редкие находки были обнаружены в результате раскопок Институтом археологии Российской академии наук четыре года назад. Все это время их реставрировали. После окончания работы экспонаты передали в дар Сергиево-Посадскому музею-заповеднику.
На выставке можно не только увидеть сами волосники, но и узнать немного больше про этот головной убор, а из информации на стендах понять, как выполнялась научная реставрация.
Выставка продлится в «Ризнице Троице-Сергиевой лавры» до конца года. Экспозиция открыта для всех желающих.
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