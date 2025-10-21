Уникальную выставку с фотоснимками со всей России открыли в Химках

Экспозиция включает 30 фоторабот, созданных в разных уголках страны. Проект организован совместно с государственным российским Домом народного творчества имени Поленова.

На снимках запечатлены хранители национальных традиций: участники фольклорных ансамблей, музыканты, исследователи и мастера декоративно-прикладного искусства. Как отмечают кураторы, эти кадры передают подлинную аутентичность и уникальную атмосферу российской многонациональной культуры.

Все представленные работы созданы лауреатами всероссийских конкурсов фототворчества, которые регулярно проводит Центр культуры народов России. Посетить выставку можно до конца ноября включительно.

Вход на экспозицию свободный. Выставочный комплекс работает ежедневно с 10:00 до 18:00, выходные дни — понедельник и вторник. Найти «Артишок» можно в парке Толстого по адресу: Ленинский проспект, 2а.