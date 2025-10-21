Уникальную систему торможения для тепловоза изобрели в Коломне

На коломенском тепловозе ТЭП70БС № 371, который входит в состав дизель-поезда ДП2Д, впервые в российском локомотивостроении применена система совместного торможения электрического и пневматического тормозов с возможностью регулирования электротормоза. Опытная эксплуатация уже показала ее эффективность, и в будущем систему планируют устанавливать на все новые локомотивы.

Предложение об установке системы совместного торможения внес начальник отдела по электрооборудованию коломенского подразделения «ТМХ-Инжиниринга» Владимир Снопов. Идею поддержали ведущие инженеры-конструкторы Владимир Рязанкин и Ирина Краснянская, которые доработали ее вместе с автором.

«На тепловозе № 371 на программном уровне изменен алгоритм управления электрическим тормозом. Равномерно распределено тормозное усилие по восьми позициям. В локомотиве работает электрический тормоз, в вагонах — пневматический, и при добавлении пневматики в вагонах увеличивается сила торможения электрическим с такой же эффективностью», — пояснил Владимир Снопов.

Совместное использование двух видов торможения помогает избежать резких толчков в поездах: локомотив не уходит вперед, а вагоны не догоняют друг друга. Это улучшает комфорт пассажиров, снижает износ тормозных колодок и нагрузку на колеса тепловозов.

Осенью новый поезд ДП2Д представили на железнодорожной выставке в Санкт-Петербурге. Сейчас он проходит тестовые испытания.