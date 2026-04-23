Уникальную систему подготовки IT-кадров разработали в университете в Дубне

В Государственном университете «Дубна» рассказали о выстроенной совместно с Объединенным институтом ядерных исследований системе подготовки IT-специалистов. Она позволяет студентам включаться в реальные научные проекты еще во время учебы.

Описание модели появилось в профильном издании «Открытые системы. СУБД» — авторами публикации стали представители университета и сотрудники лаборатории информационных технологий ОИЯИ.

Студентов с первых курсов вовлекают в командную работу. Они решают прикладные задачи, параллельно осваивая теорию. Далее они выполняют выпускные квалификационные работы под руководством ученых, а для наиболее мотивированных открывается путь в аспирантуру или на позиции стажеров-исследователей.

Ключевым элементом этой системы стала IT-школа ОИЯИ — образовательный проект, ориентированный на погружение в реальные научные задачи. Программу разделили на два этапа: осенью участники знакомятся с направлениями работы института, посещают лаборатории, слушают лекции ведущих специалистов, участвуют в хакатонах, а также выбирают темы для будущих исследований.

Весной студенты представляют результаты своей работы на конференции, получают экспертную оценку и формируют дальнейшие планы сотрудничества с институтом.

С момента запуска в 2022 году в школе прошли обучение около 250 студентов. Часть из них стали сотрудниками института, другие продолжают участвовать в научных проектах, совмещая их с учебой.

Обучение ведут практикующие специалисты ОИЯИ.

Параллельно развивается и академическая база: создана магистерская программа нового поколения, посвященная методам обработки данных в сложных вычислительных средах.

Кроме того, в филиале Московского государственного университет аимени М. В. Ломоносова в Дубне открыли направление «Прикладная математика и информатика». Уже в 2025 году первые студенты из России и Белорусии начали обучение по обновленной программе, став участниками пилотного набора.

