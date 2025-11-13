Уникальную систему аэрации запустили на озере в Дубне

Активные жители города разработали уникальную систему аэрации для озера в Парке семейного отдыха в Дубне. Она уже установлена под воду.

Руководитель проекта Егор Сапожников сообщил, что техническое решение подразумевает прокладку шланга в мелких прудах и установку аэратора в конце канавы, где мелко и никто не ходит. В озере устанавливается насос, который нагнетает воду в аэратор, и оттуда обогащенная кислородом вода самотеком по канаве возвращается в пруд.

Процесс никак не будет затрагивать лед, который появится на акватории зимой. В случае успеха запуски предлагают продолжить.

«Парк семейного отдыха — одна из любимых точек притяжения наших граждан и зимой, и летом. А озеро — его основная часть. Поддержанием его занимаются сотрудники парка, но любая разумная помощь и инициатива от граждан только на пользу. Благодарю команду энтузиастов и желаю успеха в их задумке», — оценил инициативу глава Дубны Максим Тихомиров.