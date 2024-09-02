Новую школу открыли в ЖК «Пехра» в Балашихе

Новое четырехэтажную школу на 1,5 тысячи учащихся построили в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Здание площадью 25 тысяч квадратных метров возвели по президентскому проекту «Образование».

Поздравить школьников с Днем знаний приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“ Сергей Лысюк и зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский.

«В школе есть все, чтобы развиваться и получать достойное образование. Здесь есть предпрофессиональное образование и классы с углубленным изучением математики и английского языка. Профессионально подобран преподавательский состав из разных регионов нашей страны», — отметил Брынцалов.

В учреждении обустроили специализированные кабинеты и лаборатории, библиотеку с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские. Во дворе построили спортивную, учебно-опытную и хозяйственную зоны, места для отдыха и площадку для общешкольных мероприятий.

Ранее проект учреждения признали лучшим на конкурсе ассоциации проектировщиков Московской области. Центральный вход здания украшает 3D-панно с изображением Прометея.

«На фасаде школы появилось монументальное искусство. Это уникальное событие. Мы заложили идею, что Прометей передал знания людям», — поделился председатель секции художников-монументалистов Московского союза художников, президент Ассоциации художников-монументалистов Максим Лыков.

Новое у чреждение вошло в комплекс средней школы № 27. Директором школы стала победитель конкурса «Лучшие учителя России» Наталья Антонюк. По ее словам, вскоре в учреждении откроют музей «Время и его герои» с экспозицией об архитекторах, художниках и строителях, построивших здание.

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