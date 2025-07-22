Уникальную программу для реабилитации детей с ОВЗ разработали в Раменском

Инклюзивная лаборатория в Центре детского творчества «Пионер» в Раменском провела очередное занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторская методика была специально разработана руководителем центра Ольгой Молодцовой.

Руководитель детского центра «Пионер» Ольга Молодцова подробно рассказала о работе учреждения. Восемь лет назад, когда она пришла работать в Дом культуры имени Воровского, с такими детьми никто не занимался. Поэтому Ольга Молодцова создала место, где были открыты двери для людей с любыми диагнозами, и разработала уникальную программу, которая сочетала физическую активность, эмоциональное развитие и интеллектуальные упражнения.

«Главный критерий в работе с детьми в целом — это любовь, вера в них и себя. В список можно добавить еще и самоотдачу. В центре нет, скажем так, случайных людей. Есть только те, кто предан этому делу безоговорочно», — поделилась руководитель детского центра «Пионер».

Лаборатория оборудована сенсорно-динамическим залом «Дом совы». Там дети смогут сбросить излишнюю активность, успокоиться, потренировать ориентацию в пространстве.

Благодаря этой программе ребята смогут стать более уверенными и эмоционально устойчивыми, развить координацию и двигательные навыки, получить больше возможностей для социализации