Уникальную операцию по замене коленного протеза провели врачи в Красногорске

Ангелина Кудрявцева из Одинцова была госпитализирована в Красногорскую городскую больницу с острым воспалением коленного протеза. Медики успешно провели операцию, которая стала первой подобной в Московской области.

Имплант пациентке установили четыре года назад для лечения артроза. Но со временем коленный протез воспалился, а на месте импланта образовался свищ.

Ранее Ангелин Кудрявцева обращалась в другие медицинские центры, но не получила должного лечения. В Красногорской больнице пациентке оказали необходимую помощь. Хирурги удалили старый протез и поставили спейсер — временный имплант с антибиотиком. Через полгода его заменят на постоянный металлический протез.

Сейчас женщину выписали под амбулаторное наблюдением хирурга. Ее состояние врачи оценивают положительно. Ангелина Кудрявцева поблагодарила медицинских работников и отметила высокий уровень оказания помощи в Красногорской больнице.