Уникальную нейрохирургическую операцию провели в больнице в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевской больнице успешно внедрили инновационную методику в области нейрохирургии — чрескожную транспедикулярную фиксацию позвоночника. Эта малотравматичная технология позволяет хирургам удерживать поврежденные позвонки с помощью специальных металлических винтов, которые устанавливают через разрезы длиной не более двух сантиметров.

Первую подобную операцию провели 56-летнему пациенту, получившему серьезную травму при падении с двухметровой высоты во время выполнения строительных работ.

После комплексной диагностики у мужчины обнаружили нестабильный перелом поясничного отдела позвоночника. Рассмотрев этот клинический случай на мультидисциплинарном консилиуме, команда нейрохирургов приняла решение о применении новой малоинвазивной методики.

«Внедрение таких технологий — это реальная возможность вернуть пациента к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Малоинвазивные методы, помимо малой травматичности, несут в себе еще и такие преимущества, как низкий риск инфекционных осложнений за счет меньшей площади раневой поверхности и быстрое восстановление функций позвоночника в результате сохранения целостности мышечного корсета спины», — пояснил нейрохирург Сардобек Сабиров.

Вмешательство прошло без осложнений.

Уже на следующий день после операции пациент начал передвигаться под контролем медицинского персонала, а на четвертые сутки его выписали для дальнейшего восстановления в амбулаторных условиях.