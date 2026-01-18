Уникальную находку изучили в музее Дубны

Пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне случайная находка жителей попала в руки историков — это десятки страниц документов 1950-х годов с чердака частного дома. Сотрудники музея истории крылатых ракет уже приступили к изучению этого уникального «архива с чердака», который проливает свет на бытовую жизнь будущего города.

Найденные бумаги представляют собой черновики, проекты и рабочие записи депутата Иваньковского горсовета, возглавлявшего комиссию по благоустройству. В них зафиксированы решения о строительстве ДК «Октябрь», новой школы, а также наказы жителей по вопросам уборки, озеленения и ремонта дорог.

«По этим документам мы можем проследить бытовую историю жизни горожан. Это черновая работа депутата, но она бесценна для нас», — прокомментировал заведующий отделением музея Леонид Четвериков.

Краеведы планируют организовать выставку, посвященную быту жителей Иваньково 1950-х годов, чтобы поделиться с дубненцами этой уникальной страницей местной истории.