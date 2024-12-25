Уникальную карету патриарха Никона выставили в «Новом Иерусалиме» после реставрации

Отреставрированную карету патриарха Никона представили в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Уникальный экспонат стал одним из редких сохранившихся образцов экипажного дела конца XVII века.

Несколько столетий карета патриарха Никона находилась в Ново-Иерусалимском монастыре, а в 1920 году попала в музейное собрание. Экспонат был сильно разрушен, а к началу реставрации от него осталась лишь основная опорная часть. Сильнее всего карета пострадала при разрушении монастыря в декабре 1941 года.

Реставрация длилась почти три года. Специалисты провели большую работу по изучению старинных трактатов и немногих сохранившихся экипажей-аналогов. Один из них сейчас хранится в Лиссабоне.

В мае 2025 года отметят 420-летие патриарха Никона, в честь этого праздника карета заняла свое постоянное место в экспозиции музея.