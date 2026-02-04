Уникальное зеркало для космического телескопа изготовили на заводе в Лыткарине

В России появился уникальный телескоп, который позволит по-новому взглянуть на космос. Главное зеркало устройства, созданное на Лыткаринском заводе оптического стекла холдинга «Швабе», успешно прошло испытания.

В Алтайском опытно-лазерном центре имени Г. С. Титова подтвердили, что зеркало показало себя блестяще. Снимки космических объектов, полученные с его помощью, оказались гораздо четче и детальнее, чем у всех существующих российских аналогов.

«Передовое оборудование для космических исследований и контроля околоземного пространства создают всего несколько стран в мире. Наш холдинг „Швабе“ уже является поставщиком решений для Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН», — отметили в Ростехе.

Государственные испытания комплекса проводили почти целый год, и в них активно участвовали специалисты Лыткаринского завода. Планируется, что новый телескоп начнет работать уже в ближайшие месяцы.

«Ключевым звеном в составе этого телескопа является объектив. Специально для него наши специалисты изготовили главное параболическое зеркало диаметром более трех метров. Работая вместе со вторичным зеркалом и плоским диагональным, оно позволяет получить детализированные изображения космических объектов», — объяснил генеральный директор «Швабе», член бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Еще одна важная часть комплекса — лунный лазерный дальномер. Для него лыткаринские специалисты также создали специальные линзы и зеркала. Это оборудование позволяет измерять расстояние до Луны с фантастической точностью — до нескольких миллиметров.

Такие данные необходимы, например, для корректировки работы спутниковой навигации ГЛОНАСС.