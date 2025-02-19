Уникальное устройство для хранения лекарств создали инженеры из Фрязина
Разработчики из подмосковной команды Istok.Robotics международного чемпионата «Битва роботов» создали устройство, которое способно увеличить срок хранения лекарств. Инженеры изобрели компактный индикатор, контролирующий температуру.
Прибор будет особенно полезен для медицинских учреждений и аптек, поскольку вакцины и сыворотки должны храниться в определенных условиях. Индикатор сможет незамедлительно сообщать о перепаде температур, что позволит сохранить эффективность и безопасность препаратов.
Этот проект стал победителем общеуниверситетского акселератора филиала МИРЭА во Фрязине и получил грант, превышающий 260 тысяч рублей. Инженеры планируют использовать средства для завершения разработки устройства, его тестирования и оптимизации. В будущем они хотят привлечь в команду новых специалистов.
«„Битва роботов“ вдохновляет на создание новых технологий и способствует развитию инженерных навыков, за что мы ей благодарны. Наша цель — разработать прибор на отечественных комплектующих. Никто до этого не занимался подобным, и мы рады быть первыми», — подчеркнул участник Istok.Robotics Павел Авдеев.
На ежегодном международном чемпионате «Битва роботов» сражаются машины, которыми управляют команды-разработчики.