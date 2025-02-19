Уникальное устройство для хранения лекарств создали инженеры из Фрязина

Прибор будет особенно полезен для медицинских учреждений и аптек, поскольку вакцины и сыворотки должны храниться в определенных условиях. Индикатор сможет незамедлительно сообщать о перепаде температур, что позволит сохранить эффективность и безопасность препаратов.

Этот проект стал победителем общеуниверситетского акселератора филиала МИРЭА во Фрязине и получил грант, превышающий 260 тысяч рублей. Инженеры планируют использовать средства для завершения разработки устройства, его тестирования и оптимизации. В будущем они хотят привлечь в команду новых специалистов.

«„Битва роботов“ вдохновляет на создание новых технологий и способствует развитию инженерных навыков, за что мы ей благодарны. Наша цель — разработать прибор на отечественных комплектующих. Никто до этого не занимался подобным, и мы рады быть первыми», — подчеркнул участник Istok.Robotics Павел Авдеев.

На ежегодном международном чемпионате «Битва роботов» сражаются машины, которыми управляют команды-разработчики.