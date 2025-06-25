Уникальное лакомство. Баранки по старинному рецепту представили на фестивале в Зарайске

Баранки по старинному рецепту представили на фестивале «Достоевский» в Зарайске

Забытое лакомство — зарайскую баранку — возродили в Подмосковье. Новый гастрономический бренд представили на фестивале «Достоевский». Гостей угостили традиционной выпечкой и горячими напитками по старинным рецептам.

Когда-то в Зарайске работала знаменитая булочная, где пекли уникальные баранки. Выпечка отличалась тем, что очень хорошо впитывала влагу. Старинный рецепт удалось возродить — предприниматель Иван Борисенков представил выпечку под новым брендом на фестивале «Достоевский».

Пока на пробу предлагают только классический вариант баранок, однако позже ассортимент расширят — булочки будут пропитывать сиропами на любой вкус. Кроме того, в Зарайске запланировали открыть целый музей, посвященный гастрономическому бренду.

Масштабный фестиваль, посвященный Федору Достоевскому, прошел в Зарайске впервые. На нем провели более 50 мероприятий, которые посетили свыше 25 тысяч человек со всей страны.