Сегодня 18:53 Такая операция — первая в России. Катаракту у ребенка удалили уникальным методом в медцентре Рошаля Уникальную операцию по удалению катаракты у ребенка провели в центре Рошаля 0 0 0 Эксклюзив

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Впервые в России врачи Детского клинического центра имени Рошаля провели уникальную операцию по удалению врожденной катаракты у пятилетней девочки. Медики продемонстрировали работу с экосистемой Vision Suit, которая позволяет работать с высокой точностью, используя объемное изображение.

Ребенку имплантировали искусственный хрусталик нового поколения с глубокой фокусировкой по технологии EDOF. Это решение позволяет добиться лучших зрительных результатов и комфорта для маленьких пациентов. Операция прошла 18 апреля на первой научно-практической конференции детских офтальмологов с международным участием. За ее ходом в прямом эфире следили более 800 специалистов — свыше 300 очно и более 500 онлайн. «Это важное событие не только для офтальмологов, но и для системы здравоохранения Подмосковья. В гибридном формате коллеги собрались, чтобы обсудить наиболее значимые и актуальные вопросы по оказанию медпомощи детскому населению в области офтальмологии», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Конференция стала важным событием не только для офтальмологов, но и для специалистов из других областей медицины. Она продемонстрировала, как современные технологии и опыт врачей помогают делать детскую медицину еще более эффективной. «Состоявшаяся конференция имеет для нас особое значение, так как мы впервые в России продемонстрировали живую детскую офтальмохирургию. Наши хирурги провели три операции, включая удаление врожденной катаракты, что требует учета развития ребенка и применения специальных линз, адаптирующихся под его рост», — прокомментировала главный врач Детского центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко. Детский клинический центр имени Рошаля сегодня — один из ключевых медицинских проектов Подмосковья. Здесь работают лучшие врачи страны, и ежегодно помощь получают десятки тысяч детей — как в стационаре, так и амбулаторно.