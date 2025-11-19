Уникальная кормушка для птиц появилась в музее «Коломенская пастила»

Необычную деревянную кормушку для птиц повесили в садике Пастильницы при музее «Коломенская пастила». Изделие представляет собой настоящий музейный экспонат и является истинным произведением народного искусства.

Деревянная кормушка приехала в Коломну из города Белозерска в Вологодской области и была приобретена у частного коллекционера в музее «Традиционные лодки Белозерского края».

«По словам владельца, кормушке более 50 лет, а изготовил ее мастер-лодочник», — рассказали в музее «Коломенская пастила».

Сотрудники музея отметили, что верхнюю часть кормушки украшает миниатюрная белозерская лодка — именно на таких когда-то плавали купцы Русского Севера. Теперь это изделие будет радовать не только птиц, но и гостей сада Пастильницы — как напоминание о творческом отношении к ремеслу, бережном отношении к природе и простых радостях жизни.