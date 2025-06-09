«Умные каникулы» стартовали в Луховицах

В Луховицкой городской школе № 1 дан старт областному проекту «Умные каникулы», организованному на базе летнего оздоровительного лагеря. Проект предлагает детям не только полноценный отдых и оздоровление, но и возможность расширить свой кругозор, получить новые знания и навыки в познавательной форме.

Программа будет реализовываться до 28 июня ежедневно, включая субботы, и охватит учащихся со второго по восьмые классы, а также десятиклассников. Общее число участников превысит 600 человек. По словам директора школы Ирины Сурковой, проект «Умные каникулы» включает в себя три взаимосвязанных трека: общественно-активный, спортивный и интеллектуальный.

«Много внимания уделяется культурному развитию детей — в программу вошли экскурсии в музеи, посещение исторических памятников и театров. Работа над „Умными каникулами“ стала возможной благодаря гранту от Министерства образования Московской области», — добавила Ирина Суркова.