«Умные каникулы» пройдут в школе «Багратион» в Одинцове

Одинцовский образовательный центр «Багратион» присоединится к региональному проекту «Умные каникулы», который направлен на организацию развивающего летнего досуга школьников. Мероприятия для учеников пройдут с 5 по 28 июня, включая все субботы.

Программа проекта охватит сразу несколько ключевых направлений: интеллектуальное, социально-активное, культурное, спортивное, патриотическое.

Школьников ждут занятия по углубленному изучении математики, физики и химии. Будут предусмотрены обучающие курсы по программированию, основам дизайна, архитектуры и финансовой грамотности. Ребятам проведут тематические экскурсии, они поучаствуют в квестах и творческих мастер-классах, а также посетят кинопоказы.

Основная цель проекта — не просто организовать досуг школьников в период летних каникул, но и создать для них условия, способствующие всестороннему развитию, социализации и профессиональной ориентации.

