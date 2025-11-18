Умные камеры установили в лесопарке «Высота» в Видном

Пилотный проект использования технологий искусственного интеллекта для поддержания чистоты и порядка на территории запустили в Ленинском округе. Новая система осуществляет круглосуточный мониторинг и автоматически фиксирует события, важные для эффективного управления парковыми зонами.

Умные камеры будут отслеживать три ключевых направления: качество выполнения работ по содержанию территории, возникновение хозяйственных инцидентов, включая поломки инфраструктуры и появление мусора, а также корректность поведения посетителей парка. Система способна распознавать различные ситуации — от драк и распития алкогольных напитков до задымления и оставленных вещей. Благодаря использованию искусственного интеллекта скорость обработки информации и решения задач увеличивается в семь раз — с момента обнаружения проблемы до принятия мер проходит около пяти минут.

Директор учреждения «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов отметил, что главная цель проекта — сделать парки Ленинского округа еще более комфортными и безопасными для отдыха жителей. Планируется, что до 2027 года новая технология будет использоваться во всех парковых зонах муниципалитета.