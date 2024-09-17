Умные камеры стали фиксировать нарушения по утилизации мусора в Ногинске

Умные камеры оборудовали системой фиксации нарушений по утилизации мусора в Богородском округе. Камеры, установленные рядом с контейнерными площадками, круглосуточно фиксируют все, что происходит на прилегающей территории.

В первой половине сентября в Богородском округе камерами «Безопасный регион» было выявлено два случая сброса строительных отходов в непредназначенных для этого местах. Нарушители были замечены в селе Балобаново Богородского округа. В объективы камер попали водители грузовых автомобилей. По каждому факту были выписаны административные штрафы.

Богородский округ — один из лидеров в Московской области по количеству камер видеонаблюдения. Всего на территории муниципалитета установлены и подключены к системе «Безопасный регион» 3242 прибора.

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