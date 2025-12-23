Умные камеры помогли выявить 1,5 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье с августа

С августа по декабрь мобильные комплексы в Подмосковье выявили более 1,5 тысячи нарушений в сфере содержания дворов и общественных пространств. Общая сумма штрафов составила около 15 миллионов рублей.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, умные автомобили выявляют стихийные свалки, вандальные надписи на стенах, повреждения фонарей, переполненные мусорные баки и ямы на дорогах.

Всего за этот период было возбуждено 1,5 тысячи дел, в том числе 626 уголовных. В 1,3 тысячи случаях нарушителями были юридические лица.

В топ вошли несоблюдение правил благоустройства, отсутствие уборки снега и наледи, плохое состояние фасадов, стихийные свалки. Чаще всего нарушения отмечали в Ленинском округе, Одинцове, Красногорске, Химках и Подольске.