Умные камеры помогли устранить почти 4 тысячи нарушений в Подмосковье в июле

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Камеры системы «Безопасный регион» выявили 3,9 тысячи нарушений в Подмосковье в июле. Это незаконные свалки, граффити, переполненные урны и другие.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, камеры оснащены искусственным интеллектом, который помогает быстро выявлять и обрабатывать нарушения.

«При этом сейчас возрастает и скорость устранения замечаний. Инспекторский состав оперативно оценивает качество выполнения работ и приведение объектов в соответствие нормативным требованиям», — рассказал заместитель председателя правительства области — глава министерства Владислав Мурашов.

Больше всего нарушений устранили в Одинцове, Химках, Серпухове, Красногорске и Наро-Фоминске.

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