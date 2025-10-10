Умные датчики установили в котельных и тепловых пунктах в Домодедове

В Домодедове провели цифровизацию 95% котельных и более половины центральных тепловых пунктов. Мероприятия организовали в рамках программы модернизации и цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Датчики в режиме реального времени передают данные о температуре и давлении теплоносителя в диспетчерскую и в государственную информационную систему Московской области «ВИС МВИТУ». Сигнал сразу поступает диспетчеру, если произошел сбой. Система позволяет быстро реагировать на неполадки и устранять их без длительных перерывов в подаче тепла. Они работают даже без электричества, что делает контроль более надежным.

В Домодедове работают 83 котельные и 26 центральных тепловых пунктов. Их них оцифровали более 95% котельных и половину ЦТП. В первую очередь систему мониторинга установили на объектах, обслуживающих наибольшее количество потребителей.