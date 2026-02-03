«Умное зеркало» для развития речи у детей начали использовать в Воскресенске

В социальном центре «Воскресенский» для запуска речи у детей начали использовать интерактивное «Умное зеркало». Устройство «ArtikMe» применяют в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

Учитель-дефектолог Анастасия Кудинова отметила, что благодаря регулярным занятиям у воспитанников, улучшилась артикуляция, вырос словарный запас и повысилась учебная мотивация.

В зеркале ребенок видит одновременно свое отражение и волшебный мир, в котором живут сказочные персонажи, которые сопровождают его, дают задания и выполняют их вместе с ребенком. Это делает занятия более яркими, красочными и интересными, а главное — эффективными.

В Министерстве социального развития Московской области подчеркнули, что занятия с использованием умного зеркала дают положительный результат, который отмечают как педагоги, так и родители. На занятия приглашают всех заинтересованных. Центр находится по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, улица Победы, дом 30. Телефон для связи: 8 (496) 442-21-92.